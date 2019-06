Brandweer redt twee personen uit brandend appartementsgebouw: slachtoffers in levensgevaar Sander Bral

11 juni 2019

12u31 4 Antwerpen Twee personen zijn maandagnacht in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een uitslaande woningbrand op de hoek van de Van Schoonhovenstraat en het De Coninckplein. Het duo vluchtte naar het dak en moest door de brandweer gered worden. Ze ademden teveel schadelijke rook in.

Om een nog onbekende reden brak er brand uit in het hoekpand in de nacht van maandag op dinsdag. Rond kwart voor vier kregen politie en brandweer verschillende meldingen binnen van hevige rookontwikkeling in de buurt. “Het ging om een uitslaande brand op de eerste verdieping van een appartement”, weet Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. “De brand sloeg over naar de tweede verdieping die ook erge schade opliep. Het volledige appartementsgebouw is onbewoonbaar verklaard.”

“Ook bewoners in de achterliggende Van Wesenbekestraat moesten geëvacueerd worden”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie. “Die mensen werden tijdelijk opgevangen in politievoertuigen. Na ventilatie van hun woningen mochten ze terug naar huis.”

“Vlak na het ontstaan van de brand vluchtten twee personen van 24 en 60 jaar naar het dak van het hoekpand. De brandweer heeft ze gered met de ladderwagen. Ze hadden teveel schadelijke rook ingeademd en werden met levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Op het gelijkvloers werd ook een hond aangetroffen. De technische dienst van de politie bracht het dier naar een opvangcentrum van Het Blauwe Kruis. Rond half zes werd de omgeving terug vrijgegeven.”

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Er wordt op het eerste zicht niet uitgegaan van kwaad opzet.