Brandweer redt buizerd uit Tijsmanstunnel BJS

04 juli 2019

13u15 5 Antwerpen De Antwerpse brandweer heeft begin deze week een buizerd uit de Tijsmanstunnel gered. De roofvogel is naar het opvangcentrum gebracht en stelt het goed.

“We kwamen deze mooie buizerd te voet tegen in de Tijsmanstunnel, waar we op dat moment onze handen vol hadden met een lang oliespoor”, zegt de brandweerman. “Omdat buizerds horen te vliegen, vingen we de vogel tijdelijk even op in onze brandweerwagen. Collega’s van Brandweer Zone Rand brachten de roofvogel daarna naar Wilde dieren in nood - VOC Brasschaat/Kapellen (het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in de ruime omgeving van Antwerpen, red.) waar hij goed wordt verzorgd.”