Brandweer, politie en tachtig figuranten bootsen rampscenario en evacuatie na Jan Aelberts

11 september 2019

13u46 0 Antwerpen In een dienstencentrum en appartementsgebouw aan de Alfred Nobellaan in Hoboken vond deze voormiddag een noodoefening plaats met ruim 80 figuranten.

De oefening aan de Alfred Nobellaan kreeg de naam ‘Dynamiet’, geïnspireerd op Alfred Nobel, de uitvinder van het dynamiet. In het scenario ontstond een brand in de kelder van een woonblok van vijf verdiepingen met op het gelijkvloers het dienstencentrum ‘Kleine Heide’. Bij de brand, die ontstond tijdens onderhoudswerken, vielen zogezegd twee slachtoffers. De rook verspreidde zich vervolgens via een schacht in het hele gebouw.

Evacuatie

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en beslisten het gebouw te evacueren. Alle deelnemende bezoekers en bewoners werden opvangen in de cafetaria van dienstencentrum Portugezenhof, even verderop in Hoboken. Zorgbedrijf Antwerpen had voor opvang en een warm middagmaal gezorgd. Ook de buurtbewoners die normaal komen eten in dienstencentrum Kleine Heide, werden in het Portugezenhof verwelkomd.

Voor deze oefening kwamen brandweer, politie, ziekenwagens, civiele bescherming en de rampenambtenaar van de stad Antwerpen ter plaatse. Ook op crisiscommunicatie werd geoefend. De oefening verliep vlot en de vooropgestelde procedures hebben gewerkt.

Een rampoefening in een reële situatie – met aanwezigheid van bewoners – is erg leerrijk voor alle deelnemers. Het was de eerste keer dat zo’n oefening gebeurde in de reële setting van een complex van een dienstencentrum en sociale woningen. In 2015, 2016 en 2017 organiseerden hulpdiensten en Zorgbedrijf Antwerpen al gelijkaardige oefeningen in woonzorgcentra. Voor Woonhaven was het na 2017 de tweede keer dat er een dergelijke oefening werd georganiseerd.

“Het was een leerrijke en boeiende oefening deze voormiddag”, zegt Fons Duchateau, voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen en Woonhaven. “De hulpverleners legden opnieuw een groot professionalisme aan de dag. Als voorzitter van zowel Woonhaven als Zorgbedrijf Antwerpen vind ik het een belangrijke meerwaarde om deze organisaties gezamenlijk te kunnen laten oefenen. Al hoop je natuurlijk altijd dat die voorbereiding nooit in de praktijk zal moeten omgezet worden.”



Onderdak bieden

Op papier werd de oefening nog voortgezet door het crisisteams van Zorgbedrijf Antwerpen en Woonhaven. Zo werden, fictieve, maatregelen genomen om geëvacueerde bewoners voor een korte of langere periode onderdak te bieden en werd ingespeeld op de vele vragen die leven bij de familieleden van de geëvacueerde bewoners en de omwonenden. In de realiteit was dat gelukkig allemaal niet nodig.