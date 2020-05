Brandweer haalt vijf bewoners uit brandend gebouw in Van Kerckhovestraat CVDP

01 mei 2020

15u55 16 Antwerpen In een pand in de Van Kerckhovestraat in Antwerpen brak vrijdag omstreeks half twee brand uit.

Er was meteen een dikke rookpluim zichtbaar. Bij aankomst van de politie bleek dat er nog vijf bewoners in het gebouw waren. De brandweer ging naar binnen om hen in veiligheid te brengen. “De brand lokte zo’n 50 tot 60 kijklustigen naar de plaats. Om die reden hebben we onze bemiddelingsteam aangestuurd om hen aan te manen de plaats te verlaten”, vertelt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. “Ongeveer een half uur later was de brand onder controle. Twee volwassenen en drie kinderen zijn preventief naar het ziekenhuis gebracht. De brand lijkt ontstaan te zijn in de keuken vlakbij de centrale inkomhal. Wellicht kon de rook zich daarom zo verspreiden in het gebouw.”



