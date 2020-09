Brandweer en politie opnieuw telefonisch bereikbaar Jasper van der Schoot

17 september 2020

08u48 1

De politie laat via een tweet weten dat hun Blauwe Lijn inmiddels weer bereikbaar is. Vanmorgen waren de hulpdiensten telefonisch niet te bereiken wegens een storing op het netwerk van Telenet. De noodnummers 112 en 101 waren wel beschikbaar. Ook de telefoon van de brandweer lijkt ondertussen weer operationeel te zijn.

Goed nieuws. De telefonieproblemen bij de Blauwe Lijn zijn van de baan. Onze collega's zitten klaar om jullie vragen opnieuw te beantwoorden. #BlauweLijn pic.twitter.com/dBA8xlQ5kz Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link

Het netwerk van Telenet gaf deze morgen problemen. De brandweer en politie van Antwerpen evenals het UZ Gent en een aantal andere ziekenhuizen in Vlaanderen waren vanochtend telefonisch onbereikbaar. Gelukkig was het probleem van korte duur en lijkt alles weer opgelost.

In een tweet meldde de brandweerzone Antwerpen vanmorgen dat er een storing was bij hun provider Telenet, waardoor het telefoniesysteem tijdelijk buiten werking was. De noodnummers 112 en 101 werkten wel gewoon. Ook de de Blauwe Lijn van de politie liet het even afweten.

Het euvel zou ontstaan zijn na een nachtelijke update aan het netwerk van Telenet. “Vannacht voerde onze technische dienst werken uit aan ons netwerk, i.v.m. de telefoonlijnen”, zo meldt woordvoerster van Telenet Isabelle Geeraerts. “Daarbij is een foutje opgetreden, waardoor een 50-tal zakelijke klanten van ons, waaronder een tiental ziekenhuizen en hulpdiensten, een tijd lang telefonisch niet bereikbaar waren. Gelukkig hebben we de situatie nu weer onder controle.”

Opgelet: door een storing bij de provider zijn we telefonisch niet bereikbaar. Voor dringende hulp: bel 112. Voor wespen en wateroverlast kan je terecht op het e-loket https://t.co/hGJnwngWg1. Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link