Brandweer en politie door storing niet bereikbaar: noodnummers werken wel Jasper van der Schoot

17 september 2020

08u48 0 Antwerpen De brandweer en politie van Antwerpen geven op Twitter aan dat ze door een storing op het netwerk van Telenet tijdelijk niet telefonisch bereikbaar zijn. De noodnummers 112 en 101 werken wel.

Het netwerk van Telenet geeft deze morgen problemen, zo blijkt wel. De brandweer en politie van Antwerpen evenals het UZ Gent en een aantal andere ziekenhuizen in Vlaanderen zijn vanochtend telefonisch onbereikbaar. Het is momenteel niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem is.

In een tweet meldt de brandweerzone Antwerpen dat er vanmorgen een storing is bij hun provider, waardoor het telefoniesysteem tijdelijk buiten werking is. Via het gewone telefoonnummer is de brandweer dus een tijdje niet bereikbaar. Het noodnummer 112 werkt wel gewoon. Bovendien kunt u voor de bestrijding van wespennesten ook terecht op de website van de stad. Ook de de Blauwe Lijn van de politie is dus even buiten werking. Voor dringende politieondersteuning dient u 101 te bellen.

Het euvel zou ontstaan zijn na een nachtelijke update aan het netwerk van Telenet. Een update volgt.

Opgelet: door een storing bij de provider zijn we telefonisch niet bereikbaar. Voor dringende hulp: bel 112. Voor wespen en wateroverlast kan je terecht op het e-loket https://t.co/hGJnwngWg1. Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link