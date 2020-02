Brandweer Antwerpen: “500 oproepen over storm Ciara, nog eens 180 in wacht” Jan Aelberts

09 februari 2020

21u28 8 Antwerpen De Antwerpse brandweer kreeg om 21.30 uur al meer dan 500 oproepen in verband met storm Ciara. Er staan er nog eens 180 in de wacht. Het gaat vooral om kleine zaken die weg vliegen, onstabiele stellingen en bomen en takken op de weg.

In 2014 kreeg de brandweer van Antwerpen nog 1.430 oproepen te verwerken tijdens de zwaarste storm van dat jaar. In 2017 waren dat er 1.750. Op moment van schrijven kwamen er al meer dan 500 oproepen binnen. Nog eens 180 mensen staan in wacht. “Het gaat vooral om kleine zaken die gaan vliegen, maar ook onstabiele stellingen en takken en bomen op de weg”, aldus de Antwerpse brandweer.