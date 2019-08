Brandstichting in ijsbaan Ruggeveld in Deurne CVDP

05 augustus 2019

01u07 3 Antwerpen Zondagavond omstreeks 23.30 uur ontstond er een uitslaande brand in de vroegere ijsbaan aan de Ruggeveldlaan in Deurne.

De brand bevond zich in het cafetaria op de eerste verdieping van het gebouw. De brandweer kwam ter plaatse en doofde het vuur. Er vielen geen gewonden en de schade is beperkt omdat het gebouw leeg stond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk brandstichting. Morgen komt het labo ter plaatse om dit te onderzoeken.