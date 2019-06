Brandneteltapijt op Groenplaats vraagt aandacht voor chronische netelroos ADA

21 juni 2019

16u27 0 Antwerpen De Groenplaats ziet er vandaag opvallend groener uit. Geen kleurrijke bloemen maar wel een brandneteltapijt van 225 vierkante meter. Daarmee wil vzw Allergienet aandacht vragen voor de 50.000 Belgen die lijden aan de huidziekte chronische netelroos of urticaria.

De huidziekte treft vooral vrouwen tussen 20 en 40 jaar. Chronische netelroos doet zich voor in de vorm van hevige jeukende rode bultjes, net zoals een brandnetelsteek. Netelroos komt vooral voor op de ledenmaten, de romp en in het gelaat maar een echte voorkeursplaats is er niet.

“We willen hier niet pleiten voor het een of andere concrete geneesmiddel, want wat helpt is voor iedereen anders en het kan een hele tijd duren voor je de juiste behandeling voor jou vindt”, klinkt het bij Allergienet. “Wel doen we vandaag in Antwerpen en Brussel een oproep om zeker een dokter te raadplegen als je last hebt van chronische netelroos.”

Meer informatie staat op www.stopnetelroos.be.

