Brandende Tesla moet in bad om vlammen te kunnen doven Jan Aelberts

02 juni 2019

02u45 0 Antwerpen De Antwerpse brandweer heeft vannacht een opmerkelijke blustechniek moeten toepassen. Een brandende tesla is in een container met water gedompeld zodat het vuur gedoofd kon worden.

De bestuurder van de wagen had hem geparkeerd aan een zogenaamde supercharger, een snel laadstation, aan het Novotel op Luithagen-Haven. Toen hij even later terugkwam, stonden zijn Tesla en de supercharger in lichterlaaie. Mogelijk was er voor het opladen al een technisch probleem. De brand werd even later door de brandweer geblust door de auto onder te dompelen in een container met water. Om er zeker van te zijn dat het vuur niet opnieuw opflakkert, blijft de Tesla, of wat daarvan overblijft, de rest van de nacht in het water staan.