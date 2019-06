Brandalarm in kathedraal na felle bliksem Patrick Lefelon/David Acke

05 juni 2019

Woensdagavond brak er onweer uit boven het Antwerpse stadscentrum. Dat ging gepaard met een flinke regenbui en enkele krachtige donder- en blikseminslagen. Rond 21u30 ging daarbij een automatisch brandalarm af in de kathedraal.

De brandweer zoekt ter plaatse uit wat het alarm kan hebben veroorzaakt. Mogelijk is er een blikseminslag geweest maar zeker is dat niet. De brandweermannen gingen zowel in de kathedraal als aan de toren controleren. Een deel van de toren staat trouwens in de stellingen.

Buurtbewoner Stef Nielandt hoorde het alarm afgaan: “Ik woon vlakbij de kathedraal. Mijn raam stond open. Ineens zag ik een flits en hoorde de donder tegelijk. Meteen daarna ging het brandalarm van de kathedraal. Dan ben ik gaan kijken op de Handschoenmarkt en kwam de brandweer al aangereden. Kort erna volgde nog een tweede blikseminslag. “

De kathedraal is volledig uitgerust met een detectiesysteem van brandalarmen. De conciërge die naast de kathedraal woont, krijgt als eerste de meldingen binnen en heeft alle sleutels van de kathedraal om de brandweer binnen te laten.