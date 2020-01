Brandalarm gaat af tijdens examen op AP Hogeschool: studenten mogen zelf kiezen of ze toets opnieuw afleggen CVDP

13 januari 2020

17u25 1 Antwerpen Vorige week dinsdag ging het brandalarm af tijdens verschillende examens van studenten van de AP hogeschool in Antwerpen. Omdat iedereen geëvacueerd moest worden, konden velen hun examen niet afwerken. De directie besliste vandaag dat elke student mag kiezen om het opnieuw af te leggen.

“Het brandalarm ging af door een technisch mankement. Op dat moment waren er examens bezig van de departementen Gezondheid en Welzijn en Onderwijs en Training”, vertelt Karolien Loriers van AP. “Vandaag besliste de directie om de studenten zelf te laten kiezen om hun examen opnieuw af te leggen. Als ze dat niet doen, tellen de punten die ze behaalden tijdens het eerste examenmoment. Dit is de meest studentvriendelijke oplossing. Wie al klaar was met het examen behoudt zijn punten, en wie nog niet alles had ingevuld krijgt een tweede kans. Het inhaalmoment wordt in samenspraak met de studentenvertegenwoordigers bepaald.”