Brand op tanker in Antwerpse haven: “Geen gevaar voor omgeving” Sander Bral

04 augustus 2020

11u18 2 Antwerpen De brandweer moest dinsdagochtend een brand blussen op de tanker Moritz Schulte, die momenteel aangemeerd ligt in het Industriedok in de haven. Eén personeelslid van het schip ademde te veel rook in en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. De brand is intussen onder controle.

Om een nog onbekende reden brak er dinsdagochtend brand uit op de lpg-tanker Moritz Schulte in de Antwerpse haven. Brandweer Zone Antwerpen en de bedrijfsbrandweer van Esso gingen de brand samen te lijf.

“Eén personeelslid op het schip werd met rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht”, zegt brandweerwoordvoerder Jasmien O. “Rond elf uur was de brand omschreven en een kwartier later ook onder controle. Rookontwikkeling is er niet meer dus er is geen gevaar of hinder voor de buurt.”