Brand in garage op het Kiel: 3 mensen lichtgewond Jasper van der Schoot

07 oktober 2020

20u10 0 Antwerpen Drie personen zijn woensdagavond lichtgewond geraakt bij een brand in de Limburgstraat, parallel aan de Abdijstraat op het Kiel. Het ging om een voertuigbrand in de garage van de woning. Niemand raakte zwaargewond.

De brandweer kreeg om 18.30u een oproep dat er een brand was in een garage in de Limburgstraat op het Kiel. Bij aankomst bleken 3 voertuigen betrokken te zijn bij de brand, die wel wat rookontwikkeling veroorzaakte. Drie mensen raakten lichtgewond, maar konden ter plaatse verzorgd worden door de medische diensten. De brandweer had het euvel snel onder controle.