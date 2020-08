Brand in café Arizona snel geblust Toon Verheijen

30 augustus 2020

16u25 0 Antwerpen De hulpdiensten werden zondagochtend opgeroepen voor een brand in café Arizona in de Gemeentestraat. Getuigen hadden gemeld dat er rook uit het café kwam.

De politie was als eerste ter plaatse en een van de patrouilleploegen baande zich een weg naar binnen via de zij-ingang. Zij merkten de brand op de toog op. De agenten blusten het vuur met een brandblusapparaat en konden zo vermijden dat de vlammen zich verder verspreidden. De brandweer nam daarna over en klaarde de klus. Er werd nagekeken of er eventueel nog andere brandhaarden waren, wat niet het geval was. Er waren geen aanwijzingen van kwaad opzet. Er werd niemand gewond. Het pand is onbewoond en wordt op dit moment gerenoveerd.