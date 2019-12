Brand door sigaret: vrouw zwaargewond na rookintoxicatie CVDP

30 december 2019

13u45 0 Antwerpen In de Bristolstraat 34 in Antwerpen ontstond maandagochtend rond zeven uur een brand. De bewoonster werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

“Het slachtoffer is een 60-jarige vrouw. Ze zou in slaap zijn gevallen met een brandende sigaret en dat is vermoedelijk de oorzaak van de brand”, zegt de woordvoerder van politiezone Antwerpen. “De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen door rookintoxicatie naar het ZNA Stuivenberg gebracht.”