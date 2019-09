Brand bij Gunvor Petroleum onder controle: “Oorzaak onbekend, schade nog op te meten” Sander Bral

19 september 2019

16u03 0 Antwerpen Drie uur nadat de brand uitbrak bij Gunvor Petroleum Antwerp (GPA) donderdagochtend kondigde het bedrijf en de brandweer volledig einde alarm af. De driehonderd medewerkers konden terug veilig aan het werk en het bedrijf kon beginnen aan het opmeten van de schade: “Een gespecialiseerd team onderzoekt de oorzaak zodat dit in de toekomst nooit meer hoeft te gebeuren.”

Alle hens aan dek donderdagochtend wanneer er plotseling een grote zwarte rookpluim opdoemde aan het petroleumverwerkend bedrijf Gunvor. “De brand ontstond rond half negen ter hoogte van een circulatiepomp aan één van onze productie-eenheden en dus niet in een dieseltank zoals verspreid in de eerste berichten”, zegt Ronny Stijleman, financieel directeur van GPA. “Onze eigen interventiedienst is onmiddellijk begonnen met het bestrijden van de brand terwijl de stadsbrandweer werd opgeroepen.”

Met gebundelde kracht was de brand al na een uur onder controle. “Maar zolang het betrokken product niet afgekoeld was, bleven we schuim spuiten”, zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. “Ook de civiele bescherming leverde bijstand.”

“Uiteraard werd ook meteen de interne evacuatie gestart”, benadrukt Stijleman. “Al onze eigen medewerkers en externe contracters, zo’n driehonderd personen in totaal, werden veilig naar de vaste evacuatiesite gebracht. We begonnen ook meteen een zoektocht naar eventuele vermisten. Gelukkig raakte niemand vermist en vielen er geen gewonden. De evacuatie is dus feilloos verlopen. Na metingen bleek ook al snel dat de vrijgekomen rook door de brand geen effect had op de omliggende bedrijven, buurtbewoners en het milieu.”

Schade opmeten

“Over de oorzaak van de brand kunnen we nog niks nuttigs kwijt”, gaat Stijleman verder. “We hebben een team samengesteld met experts om die te onderzoeken zodat we dat soort incidenten in de toekomst kunnen vermijden. Rond half twaalf, drie uur na het ontstaan van de brand, werd de site volledig vrijgegeven en kon iedereen terug aan het werk. Niemand is technisch werkloos, wel werden de onderdelen van de getroffen installatie in veilige modus gebracht. Ook op de schade en hoe lang mogelijke herstellingen zullen duren, hebben we op dit moment nog geen zicht.”

Gunvor Petroleum Antwerpen (GPA) is een middelgrote raffinaderij volgens Europese normen wat betreft aardoliecapaciteit en raffinagecomplexiteit met een jaarlijks productievolume van ongeveer 5,5 miljoen ton. Er wordt ondermeer benzine, stookolie, gasolie, zwavel, propaan- en butaangas geproduceerd. Het bedrijf maakt deel uit van de Zwitsers-Cypriotische Gunvor Group.