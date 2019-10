Bouwwerf krijgt twee nachten na elkaar inbrekers over de vloer Sander Bral

11 oktober 2019

16u21 0

Er werd donderdag aangifte gedaan van een poging om een werfcontainer open te breken op een bouwwerf in de Duinstraat de nacht voordien. De daders forceerden het slot van de toegangsdeur zodanig dat de werknemers de deur enkel konden openen door het slot open te slijpen. De inbrekers waren er echter niet in geslaagd de container binnen te breken. De nacht ervoor had dezelfde werf ook al bezoek gekregen van dieven, want toen werd er uit één van de graafwagens ongeveer tweehonderd liter brandstof gestolen. Voor beide feiten blijven de daders op te sporen.