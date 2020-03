Bouwheer Oosterweel plaatst 300 nestkastjes: “Broedplaatsen voor vogels en vleermuizen” BJS

06 maart 2020

12u43 0 Antwerpen Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, is donderdag gestart met het hangen van 300 nestkasten op verschillende locaties op de Antwerpse rechteroever. De nestkasten zijn bedoeld voor vogels en vleermuizen. “Zij krijgen op die manier een alternatief voor het groen dat tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding tijdelijk verdwijnt.”

De nestkasten worden verspreid over de bosgebieden die grenzen aan de toekomstige werfzones voor de Oosterweelverbinding: het Oosterweelknooppunt, in het noorden langs het bermenlandschap van de Antwerpse ring, in de omgeving van de Groenendaallaan, het Lobroekdok en Schijnpoort. “De kasten dienen ter compensatie van de broedplaatsen die verdwijnen wanneer de toekomstige werfgebieden bouwklaar worden gemaakt”, aldus Lantis.

Nestkasten voor vleermuizen en vogels

De 300 nestkasten zijn zowel bedoeld voor vogels als voor vleermuizen en worden nog voor de start van het broedseizoen in april opgehangen.

Naargelang de omgeving zijn er verschillende types nestkasten. Zo zijn er nestkasten voor meer industriële zones en nestkasten voor groenere gebieden. ‘Door verschillende types te voorzien, passen de kasten beter in de omgeving”, vertelt Koen Maes, Expert Natuur bij Lantis. “Bovendien trekken de verschillende kasten diverse soorten aan. Dat is positief voor de biodiversiteit en kan zelfs bijdragen tot de biologische bestrijding van bijvoorbeeld eikenprocessierupsen.”

De nestkasten komen bovenop de 80 nestkasten die reeds op Linkeroever in het Sint-Annabos werden opgehangen. Dat aantal wordt nog uitgebreid. Op termijn komen er op Linkeroever nog 300 nestkasten bij.