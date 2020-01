Bouwheer Oosterweel neemt intrek in nieuw hoofdkantoor in The Beacon BJS

23 januari 2020

15u19 0 Antwerpen Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, heeft sinds vandaag een nieuwe stek. Het hoofdkantoor van de organisatie bevindt zich voortaan op de eerste en tweede verdieping van The Beacon aan de Sint-Pietersvliet in Antwerpen. Door te verhuizen naar een omgeving waar verschillende partners samenwerken rond innovatie, wil Lantis alle mogelijke technologische vernieuwingen toepassen op de Oosterweelverbinding en het project klaar maken voor de toekomst.

Voor de verhuis bevonden de kantoren van Lantis zich in de Friendship-building aan de Rijnkaai, ook wel de ‘Chiquita-building’ genoemd. Deze werkplek was te klein geworden voor de ruim 200 medewerkers van het project. Bovendien wordt het gebouw binnen afzienbare tijd afgebroken om plaats te maken voor nieuwe woonruimte.

Een oplossing werd gevonden in The Beacon. Deze nieuwe locatie bevindt zich op een steenworp van de oude locatie. Er is voldoende ruimte aanwezig om de medewerkers van Lantis onderkomen te geven. Ook het team van de intendant en de toekomstige aannemers voor de Oosterweelwerken op rechteroever krijgen er een werkplek. Door één gezamenlijke werkvloer te creëren voor alle bouwpartners, wil Lantis de samenwerking versterken.