Bouwbedrijf DCA blijft bijna volledig operationeel: “Veiligheid van medewerkers primeert maar ook proberen economie draaiende te houden” Toon Verheijen

03 april 2020

06u00 0 Antwerpen Bouwbedrijf DCA zorgt bijna voor een unicum in de bouwsector. Her en der zijn kleine bedrijven en zelfstandigen nog wel actief, maar grotere bedrijven houden hun personeel thuis en hebben werven tijdelijk stilgelegd. Maar van de meer dan 500 personeelsleden bij DCA is zo’n 85 procent nog altijd aan de slag. “Maar we garanderen wel de veiligheid voor iedereen”, beklemtoont Michiel Schellekens van DCA. Het bedrijf voorziet onder meer in een speciale app met tips, extra sanitair en extra vervoer.

Het is duidelijk dat de coronacrisis nu én in de toekomst voor zware economische gevolgen zal zorgen. Momenteel zitten zo’n miljoen Belgen in tijdelijke werkloosheid en uit een rondvraag van Bouwunie bleek ook dat 4 op de 10 bouwbedrijven nog maar werken en dan zelfs nog niet helemaal op volle kracht. Honderden bouwprojecten dreigen daardoor ook vertraging op te lopen. Bij DCA is dat niet het geval. Van de 345 arbeiders en de 173 bedienden is zowat 85 procent nog aan het werk.

“We willen de economische impact zoveel mogelijk inperken”, zegt algemeen directeur Michiel Schellekens. “Onze werkzaamheden zullen enkel stilgelegd worden als de veiligheid van onze medewerkers niét gegarandeerd kan worden want die blijft uiteraard wel op de eerste plaats. En ja, wij hebben ook maatregelen moeten nemen, maar het overgrote deel kan dus altijd nog aan de slag blijven en bijna alle werven zijn nog actief. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het is nu de moment om dat letterlijk uit te voeren. We roepen onze collega’s op hetzelfde te doen: doe enkel beroep op de tijdelijke werkloosheid als het een kwestie van gezondheid of veiligheid is. Dit alles met het oog op een economie die zich op die manier zo snel mogelijk kan herstellen.”

Maatregelen

DCA heeft wel een hele reeks maatregelen genomen. “We volgen sowieso de richtlijnen van de overheid op, maar onze traditionele veiligheidsmaatregelen voeren we nu nog wat extremer door”, vervolgt Schellekens. “We hebben ook een app die voor elke medewerker toegankelijk is via de smartphone waar we regelmatig updates plaatsen over de maatregelen en onze preventiedienst plaatst er elke dag ook Q&A en tips op rond werken op de werf. Daarnaast hebben we voor extra personeelsvervoer, bijkomende ‘schaftruimte’, extra wasgelegenheid en extra sanitair voorzien.”

Ploegbaas Willy Van Steen kan dat alleen maar beamen. “De bestelwagens worden ook dagelijks ontsmet, we rijden apart naar de werven en de lunchruimtes worden ook anders ingericht. Het vraagt extra aandacht om het werk wat anders te organiseren, maar met de medewerking van de collega’s lukt dat. Voor ons is er dus geen reden om niet te werken, meer nog: ik ben samen met mijn collega’s zeer dankbaar dat we aan de slag kunnen blijven.”

Bouwmaterialen

Personeel dat wil blijven werken is één ding. Het hebben van bouwmaterialen is een ander ding. Als de crisis lang blijft aanslepen, dreigt er een tekort te ontstaan. Binnenvaart blijft voorlopig operationeel. “Dat goederentransport via water zo goed mogelijk wordt ingezet in deze tijden, is positief. Het is sowieso ook een efficiënte en duurzame manier van transport. Daar proberen we bij DCA de laatste jaren steeds meer op in te zetten: duurzamer transport. Zo hebben wij voor een project in Antwerpen de afvoer van aarde - goed voor 65.000 m³ - ook via schepen laten verlopen.”