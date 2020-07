Bouwaanvraag Oosterweel: ruim duizend mensen ondertekenen bezwaarschrift van ‘t Schijnverbond PhT

07 juli 2020

13u00 1 Antwerpen Actiecomité ’t Schijnverbond heeft voor zijn gezamenlijk bezwaarschrift tegen de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding uiteindelijk 1.047 ondertekenaars kunnen warm maken. Grootste knelpunt voor de buurtbewoners van Schijnpoort, Deurne-Noord, het Sportpaleis, Borgerhout en de wijk Dam is de Hollandse Knoop, de verkeerswisselaar die 25 rijstroken zal tellen.

’t Schijnverbond liet weinig aan het toeval over en werkte een bezwaarschrift van 30 pagina’s uit. “Het is nu aan de Vlaamse administratie om een en ander te beoordelen”, zegt woordvoerder Frans Teuchies. “We verwachten nieuws tegen het einde van het jaar. Dan moet duidelijk worden in hoeverre rekening is gehouden met onze bezwaren.”

Halfvol

Volgens ’t Schijnverbond is het Toekomstverbond dat burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos in 2017 met de Vlaamse overheid en de stad afsloten, nog niet waargemaakt. “Voor ons is het glas halfleeg. Als je de plannen nu niet zoveel mogelijk aanpast, is de kans verkeken om het goed te doen”, klonk het anderhalve week geleden.

De Oosterweelverbinding moet tegen 2030 klaar zijn. Een groot deel van het tracé tussen Borgerhout en een nieuwe Scheldetunnel loopt ondergronds, maar er zijn ook open sleuven voorzien. De burgerbewegingen vragen een zo volledig mogelijke overkapping.