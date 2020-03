Bouw van nieuwe campus AP Hogeschool is meteen ook sluitstuk van ‘AP-wijk’ in Antwerpen-Noord BJS

09 maart 2020

14u43 0 Antwerpen AP Hogeschool Antwerpen blijft groeien op campus Spoor Noord. Vandaag heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het startschot gegeven voor de bouw van de allernieuwste campus Viaduct. Maar liefst 2.000 studenten zullen er vanaf 2021 les volgen.

7.500 m² voor 2.000 studenten. Dat is de extra ruimte die AP Hogeschool er vanaf september 2021 met campus Viaduct bij krijgt. Hoognodig, want dit academiejaar groeide de hogeschool met 14.000 studenten tot een van de grootste Vlaamse hogescholen. Het is daarnaast ook de grootste hogeschool wat betreft STEM-opleidingen (STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics). Iets wat in de toekomst enkel maar zal toenemen.

Urban jungle

De nieuwbouw grenst meteen aan het park en dankzij de grote glaspartijen wordt het groen tot in het gebouw doorgetrokken. Ondergronds komt er een parking voor 50 wagens en 400 fietsen. Met de nieuwe tramhaltes aan de Noorderplaats is de bereikbaarheid optimaal. Bij het ontwerp van de nieuwbouw werd er ook gekeken naar de ecologische voetafdruk. In het ontwerp zijn een passieve zonnewering, zonnepanelen, groendaken en een doorgedreven isolatie geïntegreerd om een aangenaam binnenklimaat te creëren. Centraal in het gebouw komt een echte tuin die veel zal weghebben van een urban jungle.

Sluitstuk ‘AP wijk’

Campus Viaduct wordt het sluitstuk van een echte ‘AP wijk’ op Spoor Noord. De AP-campus in haar geheel verbindt de stedelijke Leien en Noorderlaan aan de ene kant met Park Spoor Noord aan de andere kant. Campus Spoor Noord bestaat uit nu het gebouw Noorderplaats met geïntegreerde fietsbrug over de Leien én tunnel naar het nieuwe ZNA ziekenhuis, het gebouw voor Wetenschap & Techniek in de Ellermanstraat , de sporthal in het Park Spoor Noord en het Student Service Center in de Lichttoren. Goed voor een totale investering van 110 miljoen euro.