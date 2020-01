Bouw Scheldetunnel is technisch huzarenstukje: sleepboten, droogdokken en duikers maken 1,8 kilometer lange tunnel klaar tegen 2027 ADA

29 januari 2020

11u58 0 Antwerpen Dit najaar starten de werken aan de nieuwe Scheldetunnel die Linker- en Rechteroever met elkaar moeten verbinden. De plaatsing van die tunnel wordt een technisch hoogstandje waar sleepboten, droogdokken en duikers aan te pas komen.

De aanleg van de Oosterweelverbinding is een project dat met argusogen wordt gevolgd. Niet alleen in België maar ook in de rest van Europa en de wereld. De afgelopen decennia is er vooral veel gepraat over het project maar dit najaar zal er ook op het terrein gestart worden met grootse werken. Dan start de bouw van de Scheldetunnel die de verbinding zal vormen tussen Rechter- en Linkeroever.

De Scheldetunnel gaat op de linkeroever onder de grond tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos, en komt op de rechteroever boven aan het Noordkasteel. De tunnel is 1,8 kilometer lang, heeft drie rijstroken in elke richting en een afzonderlijke koker voor fietsers en voetgangers.

De bouw van de tunnel is een technisch huzarenstuk. De elementen worden gebouwd in een droogdok in Zeebrugge. Die bouw zal ongeveer 1,5 jaar duren. Daarna wordt het droogdok gevuld met water terwijl de tunneldelen op de bodem van het dok blijven liggen. Wanneer het water opnieuw uit het dok wordt gepompt, komen de tunnelelementen bovendrijven en kunnen ze via sleepboten richting Antwerpen gebracht worden.

Om de exacte locatie te vinden waar de tunnelelementen moeten komen, wordt er gebruik gemaakt van GPS-coördinaten. Eens ze op hun exacte plaats liggen worden de tunneldelen opnieuw gevuld met water zodat ze naar de bodem van de Schelde zakken in de daar voorziene uitgraving. Wanneer alle elementen geplaatst zijn, worden de voegen waterdicht gemaakt. Dat gebeurt door duikers. Dan wordt de tunnel afgewerkt. Extra waterdichtingen, wegverharding en tunneltechnische installaties maken de Scheldetunnel compleet en klaar voor gebruik.

De nieuwe Scheldetunnel zou in 2027 klaar moeten zijn.