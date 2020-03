Bouw nieuw M HKA terug naar af ADA

21 maart 2020

09u28 0 Antwerpen De Open Oproep voor de bouw van het nieuwe M HKA moet volledig worden overgedaan. Sinds 2014 zijn vier studies gemaakt waarin de noden van het nieuwe museum werden getoetst. Nu, ruim vijf jaar later, staat het hele dossier weer bij af.

De Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de directie van het M HKA waren het er unaniem over eens: het museum heeft een nieuw gebouw nodig en het voormalige Hof van Beroep was daarvoor de ideale locatie. Daarvoor was 65 miljoen euro vrijgemaakt. De opening zou voorzien zijn in 2023, in eerste instantie, want nadien volgde een communicatie dat de bouw al twee jaar vertraging zou oplopen.

Maar ook 2025 zal dus niet gehaald worden. De architectuurwedstrijd is stopgezet en de hele Open Oproep moet worden overgedaan. Volgens het kabinet van Cultuurminister Jan Jambon zijn de noden van het nieuwe museum doorheen het proces veranderd en moet het traject daarom herbekeken worden.

Bij de aanvang van de plannen was Sven Gatz nog minister van Cultuur.