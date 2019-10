Bosniër (57) bekent dodelijke steekpartij op 88-jarige vrouw in Antwerpen Verdachte aangehouden voor moord HAA

14 oktober 2019

14u44

Bron: Belga 6 Antwerpen De Antwerpse onderzoeksrechter heeft de verdachte van de dodelijke steekpartij gisteren aan de Stadswaag aangehouden voor moord. Dat meldt het Antwerpse parket. Het gaat om een 57-jarige Bosniër. De man legde volgens het parket tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter ook bekentenissen af.

Het slachtoffer, een 88-jarige vrouw, werd gisterennamiddag neergestoken op straat aan de Stadswaag, een bekend pleintje in de Antwerpse studentenbuurt. Ze werd nog in allerijl overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis, maar overleed daar wat later aan haar verwondingen.

De politie kon omstreeks 20 uur gisterenavond een verdachte arresteren in het Centraal Station. Volgens verschillende media gaat het om een voormalige buur van het slachtoffer, maar dat wil het parket voorlopig niet bevestigen.



Over het mogelijke motief is nog niets bekend. De verdachte verschijnt donderdag voor de raadkamer.