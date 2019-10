Bosniër (57) bekent dodelijke steekpartij op 88-jarige vrouw in Antwerpen, buurvrouw: “Hij viel al eens iemand aan met een hamer” Verdachte aangehouden voor moord HAA/JAA/ADN

14 oktober 2019

14u44

Bron: Belga, VTM Nieuws 84 Antwerpen De Antwerpse onderzoeksrechter heeft de verdachte van de dodelijke steekpartij gisteren aan de Stadswaag aangehouden voor moord. Dat meldt het Antwerpse parket. Het gaat om een 57-jarige Bosniër. De man legde volgens het parket tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter ook bekentenissen af. VTM Nieuws meldt vanavond dat de man al bekend was bij het gerecht - voor zware agressie.

Het slachtoffer, een 88-jarige vrouw, werd gisterennamiddag neergestoken op straat aan de Stadswaag, een bekend pleintje in de Antwerpse studentenbuurt. Ze werd nog in allerijl overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis, maar overleed daar wat later aan haar verwondingen.

Hamer

Buren probeerden de vrouw nog te redden. “Ze was heel hard aan het bloeden”, vertelt buurvrouw Sonja aan VTM Nieuws. Uit de weinige aanwijzingen die zij van het slachtoffer kreeg, werd volgens haar duidelijk dat de belager een vorige overbuurman was, die eerder uit zijn huis was gezet wegens agressiviteit. Die informatie wil het parket voorlopig wel niet bevestigen.



“Hij heeft bij ons ook al een geschiedenis”, aldus de buurvrouw. “Hij heeft eens een bezoekster van de bewoner van de vierde verdieping met een hamer op het hoofd geslagen. Ik vind het afschuwelijk dat zo iemand vrij kan rondlopen. Als hij had vastgezeten, was dit niet gebeurd.”

Wraak?

De politie kon de verdachte omstreeks 20 uur gisterenavond arresteren in het Centraal Station. Over het mogelijke motief is nog niets bekend. Verschillende buren, ook de 88-jarige vrouw, zouden eerder wel al klacht hebben ingediend tegen de Bosniër. “Het zou zeker wraak kunnen geweest zijn”, klinkt het bij Joyce, een andere buurvrouw. De verdachte verschijnt donderdag voor de raadkamer.