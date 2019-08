Borstkankerevent ‘Race for the cure’ komt weer naar Antwerpen BJS

28 augustus 2019

11u35 0 Antwerpen 6 km lopen of 3 km wandelen voor het goede doel? Begin nu te trainen, schrijf u in en kom op zondag 29 september naar Linkeroever voor de Race for the Cure.

Race for the Cure is een looptocht van 6 km of wandeltocht van 3 km voor mensen van alle leeftijden en van elk sportief niveau. Lotgenotes vieren hun overwinning op borstkanker, anderen steunen diegenen die nog altijd tegen de ziekte vechten en herdenken iedereen die de strijd tegen de ziekte verloren heeft. De Race for the Cure is wereldwijd het grootste evenement in de strijd tegen borstkanker. Vandaag nemen jaarlijks anderhalf miljoen mensen deel in meer dan honderd steden in tien landen.

Race for the Cure vindt zondag 29 september van 9 tot 14 uur plaats op het Frederik van Eedenplein op de Antwerpse Linkeroever.