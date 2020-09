Exclusief voor abonnees Borstbeeld voor ‘Koning van ’t Kiel’: supporters hernemen inzamelactie voor Rik Coppens Philippe Truyts

07 september 2020

14u57 3 Antwerpen Corona had het project even in de koelkast gezet, maar Beerschot-icoon Rik Coppens wordt binnen afzienbare tijd vereeuwigd met een bronzen borstbeeld in het Olympisch Stadion. De inzamelactie van trouwe fans krijgt op de website ook de steun van de Kielse club. De supporters hebben 10.000 euro nodig. “Elke euro telt, Rik verdient dat”, zegt Jean Rylant, ex-speler én peter van het project.

Van voetballegende Johan Cruijff (1947-2016) werd in de naar hem genoemde voetbalarena van Ajax Amsterdam vorige maand een standbeeld onthuld. Dat kostte 75.000 euro, in drie maanden opgehaald door supporters. We kunnen ons vergissen, maar dan mag 10.000 euro voor een borstbeeld van de Koning van ’t Kiel geen probleem zijn.

