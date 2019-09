Borstbeeld van Leopold II in Antwerpse Bernarduscentrum krijgt infobord BJS

12u22 3 Antwerpen Het borstbeeld van Leopold II in het Antwerpse Bernaduscentrum krijgt een heldere, historische duiding. De figuur van Leopold II is controversieel omwille het koloniale verleden van België. Groen had dit zowel in de Antwerpse gemeenteraad als in de provincieraad aangekaart.

In de ‘antichambre’ van het Bernarduscentrum, waar sinds de werken aan het stadhuis de Antwerpse gemeenteraad doorgaat, prijkt een borstbeeld van Leopold II. Nordine Saidi Mazarou, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, interpelleerde burgemeester Bart De Wever (N-VA) hierover. “In tijden waarin het dekolonisatiedebat hevig woedt, is de aanwezigheid van dit borstbeeld in een officieel gebouw totaal ongepast. Best van al wordt het beeld verwijderd en in een museum geplaatst, of wordt er minstens duiding gegeven bij het beeld van een vorst die verantwoordelijk was voor een waar schrikbewind in Congo.” De burgemeester verwees Saidi Mazarou door naar de provinciale deputatie aangezien het Bernarduscentrum eigendom is van de provincie.

En dus stelde Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen, op haar beurt de vraag aan eerste gedeputeerde van Antwerpen Luk Lemmens. “Die gaf als antwoord dat het verwijderen geen optie is, gezien de bescherming van het Bernarduscentrum als monument, inclusief het beeld. De gedeputeerde deed wel de belofte dat er extra historische duiding bij het beeld zal komen dat door een wetenschappelijk comité opgesteld wordt.”