Borgo Gelato opent tweede ijsbar op Theaterplein Annelin Marien

06 mei 2020

22u33 1 Antwerpen Ijssalon Borgo Gelato is ondertussen een gevestigde waarde op het Krugerplein in Borgerhout, met zijn huisgemaakt, Italiaans ijs. Vandaag opende eigenaar Koen Speltinckx samen met Bertrand Lekeux van Bar Brul een tweede vestiging van de populaire ijsbar op het Theaterplein. “Mensen kunnen dezer dagen wel een klein pleziertje gebruiken, onze slogan is niet voor niets ‘happiness in a cone’!”

Koen Speltinckx kwam in maart nog in het nieuws toen hij zijn ijszaak even aan de kant zette om bij te springen als verpleger, maar nu de eerste fase van de versoepeling van de coronamaatregelen is ingegaan, opent Koen samen met Bertrand van Bar Brul een tweede vestiging van Borgo Gelato op het Theaterplein. De nieuwe locatie werd een trendy take-out ijsbar, waar mensen tijdens hun dagelijkse wandeling een ijsje kunnen oppikken (en oplikken).

20 smaken

Koen heeft de vakkennis wat betreft ijs draaien, Bertrand heeft vooral heel veel zin om aan een nieuwe uitdaging te beginnen nu zijn café in Borgerhout nog voor onbepaalde tijd gesloten is. “Ik heb de ijsjes van Borgo Gelato vorige zomer al eens verkocht in Bar Brul, dus leek het ons een leuk idee om de krachten te bundelen voor een tweede vestiging”, aldus Bertrand. “Nu bieden we onze ijsjes dus ook aan in het centrum, want het bereik is daar toch iets groter.” (lees verder onder de foto)

Hoewel take-out altijd mogelijk is gebleven tijdens de coronacrisis, wachtten de twee tot de eerste versoepeling van de maatregelen om de nieuwe ijsbar te openen. Vandaag stond de opening van de tweede Borgo Gelato op het programma, dit weekend gaat ook de vestiging van Borgo Gelato in Borgerhout weer open. “De ijsjes zijn dezelfde, en worden zowel in Borgerhout als op het Theaterplein ter plaatse gemaakt", klinkt het. “In onze nieuwe vestiging hebben we wel iets meer capaciteit, wat opportuniteiten geeft om ijs te leveren aan bijvoorbeeld bedrijven of evenementen. Koen kan zich nu ook wat meer bezighouden met de essentie van de zaak, en dat is lekker ijs maken. Er zal zowel hier als in Borgerhout steeds een variëteit van rond de 20 smaken in de toog liggen.”

Ondernemen in tijden van crisis, je moet het maar doen. “Het is ‘ijsjesweer’, en doordat mensen nu zoveel thuis zitten, is een ijsje gaan halen soms wel het hoogtepunt van de dag", aldus Bertrand. “Het is misschien maar een klein soelaas, maar zo’n kleine dingen doen toch iets met een mens. We kozen dan ook niet voor niets ‘happiness in a cone’ als slogan.”