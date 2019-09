Borgerhoutse Reuzenstoet klaar voor 307de ommegang Jan Aelberts

17 september 2019

15u28 0 Antwerpen Reuzenstoet nummer 307 trekt op zaterdag 28 september door de straten van Borgerhout. Reus Kapertein zal vanop de praalwagen Groot Schip met de ogen knipperen en naar de omstaanders zwaaien, terwijl de Reuskens ietwat onhandig op hun gekende Reuzenwagen dansen.

Het startschot van de stoet is om 13 uur aan het Gitschotelhof. Langs het parcours is er heel wat te beleven. Aan het Vosplein zorgt café Josee voor een heerlijk festijn. De handelaarsvereniging Gitschotellei vervolledigt het feestaanbod met een groot aanbod kinderanimatie, een braderij en rommelmarkt. Handelaars en burgers staan naast en door elkaar en zorgen voor een prachtsfeer op de Gitschotellei. Nadien houdt de stoet halt in de Tuinwijk waar Vreugde en Vermaak hun wijkfeest geeft.

Om 15.15 uur trekt de stoet zich terug op gang richting de Turnhoutsebaan. Eerst houdt hij halt aan het Reuzefeest in de centers, het ideale moment om te ontdekken wie er allemaal onder de spoorwegbogen zijn winkel of atelier heeft. Winkeliersvereniging BoHo2140 heeft er haar grootse braderij opgezet waar alle wereldse winkels hun waren aan de man brengen.

Aankomst op het Moorkensplein

Na passages bij de centers en De Roma komt de bonte bende aan op het Moorkensplein. Het belooft een spetterend slotfeest te worden met een dansfeest op het plein en vanaf 21 uur een afterparty in De Nieuwe Roma.