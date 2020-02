Borgerhoutse club Gembo lanceert eigen basketbalacademie: “Sporten en studeren gaan hand in hand” BJS

12 februari 2020

16u54 1 Antwerpen Met de oprichting van een eigen basketbalacademie wil de Borgerhoutse basketbalclub Gembo in samenwerking met avAnt Provinciaal Onderwijs haar jeugdspelers voorbereiden op een leven naast de ‘court’. Peter van het ambitieuze project wordt Willy Steveniers (82), de ‘keizer’ van het Belgische basketbal.

Gembo is meer dan vijftig jaar een begrip in de Antwerpse sportwereld. De familieclub uit Borgerhout mag zich met 24 ploegen tot een van de grootste basketbalclubs van Vlaanderen rekenen. De eerste mannenploeg speelt verschillende jaren in tweede klasse. Toch is men bij Gembo het meest fier op haar jeugdwerking.

“We proberen onze jeugdspelers uiteraard zo goed mogelijk op te leiden opdat ze later zouden kunnen meedraaien aan de top van het Belgische basketbal”, zegt Michel Albertijn, voorzitter van Gembo. “Maar we moeten realistisch zijn: slechts een op de duizend leden is zo’n topper die het niveau van eerste klasse haalt. We mogen dus niet uit het oog verliezen dat we er ook moeten zijn voor die 999 andere leden, die er niet in zullen slagen om professioneel te basketballen. Als club hebben we een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk klaar zijn voor een hogeschool- of universitaire opleiding.”

De omkadering die men nu dankzij de basketbalacademie aan jonge spelers gaat bieden, bestond in mijn tijd niet Willy Steveniers

Vanuit de bezorgdheid voor de ontwikkeling van haar jeugdspelers ontsproot bij Gembo het idee om een eigen basketbalacademie op te richten. “Want topsport en goede scholing en begeleiding gaan hand in hand”, vindt Albertijn. Een partner voor het ambitieuze project vond basketbalclub Gembo in avAnt Provinciaal Onderwijs.

“Vanuit het provinciaal onderwijs zijn we echt onder de indruk van hoe Gembo in haar leden wil investeren en het traject dat men heeft opgezet”, zegt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Onderwijs. “Gembo engageert zich om de leer- en leefhouding van de studenten uit haar academie consequent op te volgen in overleg met de school. In het contract met de jeugdspeler zal Gembo zelfs vragen een voorbeeldfunctie te vervullen op school. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

Als club hebben we een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk klaar zijn voor een hogeschool- of universitaire opleiding Michel Albertijn

“Basketbal heeft voor mij als jongere een bepalende rol gespeeld. Ik putte er motivatie uit om mezelf ook op andere vlakken kansen te geven en te ontwikkelen”, getuigt Dennis Yoroz van Gembo, die het project van de basketbalacademie coördineert. “Deze kansen willen we met de basketbalacademie ook voor onze Antwerpse jongeren creëren. We zetten daarom niet alleen in op een goede basketbalopleiding, maar ook op algemeen welzijn en een brede algemene scholing.”

Leerplandoelstellingen

Het sportpakket van de leerlingen van de richting ASO Sportwetenschappen aan avAnt Provinciaal Onderwijs bestaat momenteel uit atletiek, zwemmen, ritmiek, toestelturnen, balsporten en omnisport. Leerlingen van de gloednieuwe basketbalacademie zullen een deel van de leerplandoelstellingen voor balsporten voortaan ook kunnen bereiken tijdens de basketbaltrainingen van Gembo. Naast basketbal in de schooluren op dinsdagmorgen, voorziet Gembo voor haar student-spelers ook een aangepast trainingsschema, alsook voedings- en medische begeleiding. De club engageert zich ook om huiswerkbegeleiding te organiseren. Zo wordt er vier keer per week in de cafetaria een stiltemoment voorzien zodat de spelers in alle rust kunnen studeren. Met leerlingen die het moeilijk hebben, zullen gesprekken worden gehouden én Gembo wil ook extra aandacht besteden aan hoogbegaafde spelers.

‘Keizer’ van het Belgische basketbal

Voor het peterschap van basketbalacademie wisten Gembo en avAnt een grote naam te strikken: de Antwerpse sportlegende Willy Steveniers. “De omkadering die men nu dankzij de basketbalacademie aan jonge spelers gaat bieden, bestond in mijn tijd niet”, zegt de intussen 82-jarige ‘keizer’ van het Belgische basketbal. “Helaas, moet ik zeggen. Want een goede opleiding naast de ‘court’ had ik in mijn leven nochtans goed kunnen gebruiken. Ik heb alles op straat geleerd.”

Steveniers - Antwerpenaar in hart en nieren - hoopt stiekem dat dankzij de basketbalacademie nieuw lokaal toptalent boven water komt drijven. “Het wordt hoog tijd dat er – na Ronny Bayer in de jaren tachtig en negentig - in Antwerpen weer een grote vedette opstaat.”