Borgerhout lanceert telefoonlijn voor senioren tijdens coronacrisis: “Voor boodschappen of een gezellige babbel” Jan Aelberts

13 maart 2020

16u40 370 Antwerpen Borgerhout start volgende week de telefoonlijn ‘Zorg voor senioren’ waarmee het district vrijwilligers en senioren met elkaar in contact wil brengen. “De vrijwilligers van de jeugddienst van Borgerhout staan alvast te trappelen om te helpen met de boodschappen of om gewoon een babbeltje te slaan”, zegt districtsschepen voor Senioren Ben Van Duppen (PVDA).

De telefoonlijn ‘Zorg voor senioren’ zal vanaf dinsdag 17 maart de lijnen openen en blijft alvast tot 3 april bestaan. Senioren uit Borgerhout kunnen elke werkdag van 10 uur tot 15 uur op deze lijn terecht met vragen. “Ze kunnen vragen om boodschappen voor hen te doen, maar ze kunnen ook aangeven dat ze graag af en toe opgebeld worden voor een babbeltje. Voor iedere vraag gaan we op zoek naar een gepast antwoord”, zegt Van Duppen.

Bakfietsen

Een poule van vrijwilligers, jongeren van de jeugddienst en mensen uit de buurt, staan klaar om de senioren verder te helpen. “Om boodschappen te doen, kunnen de jongeren en vrijwilligers gebruikmaken van de bakfietsen van de jeugddienst. Voor de babbeltjes spreken we af met vrijwilligers om de senioren op afgesproken momenten tijdens de week op te bellen voor een gezellig gesprekje. We doen dan ook een oproep voor vrijwilligers die willen meewerken aan dit project. Zij kunnen zich aanmelden via telefoon of via de website van Borgerhout. Op deze manier wil het district Borgerhout de spontane solidariteit die overal in het district naar boven komt ondersteunen. Samen zorgen we voor elkaar”, besluit Van Duppen.

Het nummer van de zorglijn is 03/388.17.73. Die opent dinsdag 17 maart om 10 uur de lijnen. Bellen kan vanaf dan elke werkdag van 10 uur tot 15 uur. Vrijwilligers kunnen zich kandidaat stellen via www.borgerhout.be of district.borgerhout@antwerpen.be.