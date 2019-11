Bordspelcafé The Playground viert zijn tweede verjaardag: “Hier zijn al koppels gevormd” Caroline Van de Pol

14 november 2019

14u52 11 Antwerpen Spelletjescafé The Playground aan het Centraal Station in Antwerpen viert deze maand zijn tweede verjaardag. In april opende er ook een tweede vestiging in de Hoofdkerkstraat. The Playground was het eerste bordspelcafé van Vlaanderen en trekt met zijn unieke concept een breed publiek aan.

Mark Van Achter richtte het bordspelcafé twee jaar geleden op. Als spelliefhebber vond hij in Vlaanderen geen enkel café met bordspelen: ”Er bestonden wel spelwinkels met tafels om te spelen of parochiezalen waarin spelavonden werden georganiseerd, maar daar was weinig sfeer.” Tijdens zijn reizen in Amerika, Canada en Australië kwam Mark wel bordspelcafés tegen: “Maar dat waren eerder cafés voor gamers met donkere ruimtes en drakenkoppen, waar niet iedereen zomaar binnen zou durven stappen.” Mark vond er niets anders op dan zelf een gezellig spelletjescafé te openen voor een breed publiek.

Van pop-up naar een tweede vestiging

Voor de oprichting van zijn bordspelcafé The Playground kocht Mark een charmant historisch pand in het hartje van Antwerpen. Omdat de renovatie een lange tijd zou duren, opende hij in tussentijd een pop-upcafé aan het Centraal Station. “We wilden daarmee testen of het concept van spelletjes spelen op café aansloeg. Na een succesvol half jaar werd het verlengd en op 19 november zijn we daar al twee jaar open.” Dit jaar in april opende ook de tweede, veel grotere vestiging van The Playground in de Hoofdkerkstraat 7. Spelliefhebbers vonden ook daar al snel hun weg naar het bordspelcafé.

The Playground is een gewoon café waar mensen ook bordspelletjes kunnen spelen. De gezelschapsspelen worden er ook verkocht: “In onze spelbibs hebben we momenteel een 400-tal spellen beschikbaar, en onze winkel heeft een collectie van meer dan 1500 spellen op voorraad. Wekelijks komen daar een tiental nieuwe titels bij. De echte spelfanaten kunnen dus ook bij ons terecht voor zeldzame games.” Mark sloeg in zijn opzet om een divers publiek aan te trekken: “Tijdens de avond komen er vooral 20’ers en 30’ers langs en overdag zie ik meer senioren en gezinnen.” The Playground organiseert ook open spelavonden en speltoernooien. Bedrijven en scholen kunnen er terecht voor workshops of teambuildings.

Succesformule

The Playground heeft volgens Mark zijn succes te danken aan het unieke concept: “We waren twee jaar geleden het eerste bordspelcafé in Vlaanderen.” In deze digitale tijden hebben mensen meer nood aan sociale contacten. In The Playground zijn ze niet gefocust op hun gsm of laptop, maar op het spel dat gespeeld wordt en op hun medespelers. “Je kan ons zien als de koffiebar van vroeger waar mensen heen gingen voor de sociale omgeving, niet om op hun laptop te werken. Onze klanten beschouwen onze cafés bijna als hun living door de warme huiselijke sfeer.”

Het bordspelcafé is ook de ideale locatie voor een date. “Je kunt gewoon iets drinken, maar hebt tegelijk ook een spel om mee bezig te zijn. Ik ken al enkel koppels die hier gevormd zijn. Dat was niet de bedoeling, maar wel een leuk neveneffect”, lacht Mark.