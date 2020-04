Boormachine en warmteblazer uit geparkeerd voertuig gestolen Sander Bral

17 april 2020

16u35 0

Een dame kwam donderdagmiddag aan bij haar wagen aan de Sint-Bernardsesteenweg en ze zag dat iemand erin had ingebroken. Het raam links achteraan was gebroken. Samen met het slachtoffer stelde de politie vast dat er verschillende werktuigen uit de wagen gestolen werden. Onder meer een boormachine, een warmteblazer en enkele perstangen waren verdwenen. Er is geen spoor naar de dader of daders.