Bommelding bij hof van beroep blijkt vals alarm Jasper van der Schoot

29 september 2020

16u34 1 Antwerpen De bewaking in het hof van beroep is vanmiddag een tijdje verhoogd vanwege een bommelding die was binnengekomen via het netwerk van de politie. Het gebouw werd volledig doorzocht, onder meer met een explosievenhond, maar er werden geen verdachte zaken aangetroffen. De politie heeft niemand moeten evacueren.

“Via het netwerk van de politie hadden we vernomen dat iemand mogelijk een bommelding zou doen voor het hof van beroep. Elke mogelijke dreiging nemen we ernstig en daarom hebben we de bewaking van het gebouw verhoogd”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De extra bewaking werd bewust zo onzichtbaar mogelijk gehouden om niet al te veel opruiing te veroorzaken. Samen met de mobiele eenheid werd een explosievenhond ingezet om het gebouw te controleren op verdachte zaken, maar de politie heeft uiteindelijk niks aangetroffen.

Het gebouw hoefde niet geëvacueerd te worden en alle zittingen in de namiddag konden gewoon doorgaan. “We gaan ervan uit dat de dreiging er kwam vanwege een specifieke zaak die er behandeld werd. Die is intussen achter de rug. Momenteel is er geen reden meer om aan te nemen dat er nog iets zou gebeuren”, zegt Wouter Bruyns.

Tweede bommelding in twee maanden

Eind augustus kreeg het hof van beroep ook al te maken met een bommelding. Toen werd er een ruime perimeter rond het gebouw ingesteld en was de omgeving ongeveer twee uur lang afgesloten. De verdachte in die zaak is inmiddels aangehouden.