Bommekes springen in zwembad Wezenberg BJS

06 september 2019

17u49 0 Antwerpen Op zondag 22 september kan u samen met uw kinderen bommekes komen springen in zwemcentrum Wezenberg. Van 15 tot 18 uur is het speelnamiddag. Springkastelen, opblaasbare dieren en zeemeerminnen zorgen voor liters waterpret.

Baantjeszwemmen in het Olympisch wedstrijdbad? Op zondag 22 september mooi niet! Want dan is er Bommeke, een speelnamiddag voor klein en groot. De wedstrijdlijnen moeten dan plaatsmaken voor gigantische springkastelen en opblaasbare dieren. Flinke zwemmers kunnen klimmen en klauteren op 4 avontuurlijke luchtstructuren en dobberen op grote drijvende eenden, zwanen en flamingo’s.

In het kleinere instructiebad kunnen waterratjes ravotten met waterspeelgoed. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen er leren zwemmen als een echte zeemeermin.