Bomen doormidden gezaagd: geen vandalisme maar lange droogte is boosdoener ADA

16 juli 2019

Een aantal bomen op de Rijnkaai zijn vakkundig doorgezaagd. Het gaat om een tiental boompjes die een aantal maanden geleden werden geplant in het kader van de werken aan de Noorderlijn. Het is geen daad van vandalisme. “Deze bomen hebben de droogte niet overleefd en zullen vervangen worden dit najaar”, vertelt Cheryl Horemans van de Noorderlijn. “De aannemer liet de bomen op deze manier afzagen zodat duidelijk is waar er nieuwe boompjes geplant moeten worden.”

Andere bomen overleefden de droogte wel en de Noorderlijn bekijkt nu welke bomen het best bestand zijn tegen droge zomers.