Gesponsorde inhoud Bollekesloop palmt fietsostrade in Patrick Lefelon

05 september 2019

15u40 0 Antwerpen Antwerp Athletics heeft voor zijn befaamde Bollekesloop van aanstaande zondag 8 september een volledig nieuw parcours uitgestippeld. Aankomst en start blijven aan de Stadsbrouwerij van De Koninck in de Boomgaardstraat in Berchem. Daarna zetten de lopers koers richting de fietsostrade aan Berchem-station en het Brilschanspark.

De Bollekesloop is een klassieker op de Antwerpse loopkalender. De samenwerking tussen atletiekclub Antwerp Athletics en brouwerij De Koninck dateert nog uit de tijd dat het Antwerpse brouwerij een zelfstandige onderneming was. Naderhand nam Moortgat zowel de brouwerij als de Bollekesloop over. Elk jaar zakken meer dan 1.000 lopers naar Berchem af.

Voorzitter Peter Fischer van Antwerp Athletics heeft op vraag van burgemeester Bart De Wever wel gesleuteld aan het parcours. Tot vorig jaar liepen de deelnemers aan de 10 kilometer een ronde door het Stadspark en zo richting het oude stadscentrum om dan langs de tunnel in de Lange Gasthuisstraat terug naar de Stadsbrouwerij te komen.

Weg van centrum

Peter Fischer: “Door de feesten rond 75 jaar Bevrijding was dat parcours niet mogelijk. Een stoet legervoertuigen doorkruist een aantal straten die ook onze lopers zouden gebruiken. Burgemeester De Wever vroeg mij de Bollekesloop dit jaar aan te passen. Het parcours is er zeker niet minder interessant op geworden. Alleen blijven wij nu weg uit het stadscentrum.”

De Bollekesloop gaat nu via het Groen Kwartier richting de Fietsostrade aan Berchem Station. Daar steken de lopers de Ring over en komen in het Brilschanspark. Langs het ringfietspad lopen de deelnemers tot aan de fietsbrug om terug te keren naar Oud -Berchem. Zij lopen door het mooie decor met de Art Deco-huizen in de Victor Jacobslei terug naar de start. Eén ronde is 5 kilometer.

Diamanten pin

Antwerp Athletics houdt de deelnameprijs altijd bescheiden. Vijftien euro voor wie op zondag zelf inschrijft. Daarvoor krijg je een ‘Olleke Bolleke Loop’” T-shirt, een gratis bolleke en een deelname aan de tombola. Ook dit jaar verloot Antwerp Athletics twee pins met het Stralende A-logo en bezet met diamanten, twee vouwfietsen, ballonvaarten en waardebons voor sportkleding.

De Kidsjogging start om 13u30, de 5km-race om 14 uur en de 10 kilometer om 15 uur. Inschrijvingen en kleedkamers vindt u aan de Stadsbrouwerij De Koninck in de Boomgaardstraat.

Voor een video van het nieuwe parcours: http://antwerpathletics.be/2019/02/02/bollekesloop-2018/