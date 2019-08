Bollekesfeest beleeft dorstige editie: 1.000 vaten Bolleke voor 190.000 bezoekers BJS

18 augustus 2019

17u44 1 Antwerpen Drie dagen Bollekesfeest hebben 190.000 mensen naar de verschillende pleinen in de Antwerpse binnenstad gelokt. Dat waren er maar iets minder dan de 200.000 van vorig jaar, ondanks het slechte weer. En op de dertiende editie van het onvervalste stadsfestival werd alweer flink gedronken: er gingen liefst 1.000 vaten Bolleke aan.

Bezoekers konden op de Grote Markt, de Groenplaats en het Steenplein genieten van optredens van 24 bands en dj’s zoals De Romeo’s, De Mens en Absynthe Minded. Lil Kleine moest zaterdag forfait geven wegens ziekte. Daarnaast konden ze een havenrondvaart doen of deelnemen aan de stadsquiz Quiz on the Go.

Bezoekers konden ook op de pleinen terecht voor een lekkere hap. De vis- en schaaldierenmarkt op het Steenplein is ondertussen een vaste waarde. Voor de derde keer pronkten daarnaast de Antwerpse streekproducten op het Streekfoodfestival. Nieuw dit jaar waren foodtrucks op de Grote Markt en het Steenplein.

Betalen kon dit jaar enkel met een cashless systeem, waarbij bezoekers een herlaadbare kaart moesten gebruiken voor al hun verrichtingen. Mensen die nog geld op deze kaart hebben staan, kunnen dat vanaf dinsdag tot en met 1 september terugvragen via de website van het Bollekesfeest.

Het Bollekesfeest is genoemd naar het bekende Antwerpse biertje van brouwerij De Koninck dat sinds vrijdag ook officieel een ‘Bolleke’ heet. Op drie dagen tijd werden duizend vaten Bolleke erdoor gejaagd.