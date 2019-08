Bolleke pakt uit met eigen trui: stadsbrouwerij zet naamsverandering van bier origineel in de verf ADA

29 augustus 2019

09u44 0 Antwerpen De Antwerpse stadsbrouwerij De Koninck gaat samenwerken met het jonge Antwerpse kledinglabel KLEIR. Samen hebben ze de handen in elkaar geslagen om een trui uit te brengen: ‘ZegtmorBolleke’. KLEIR. wordt de officiële verdeler van de trui die de naamsverandering van het De Koninckbier in de verf zet.

Het De Koninckbier is even typisch Antwerps als de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het MAS en Pieter Paul Rubens samen. Maar hoewel er ‘De Koninck’ op het etiket staat, hebben de fans het De Koninckbier hun eigen koosnaampje gegeven. Geen lieveke, schatteke, zuuteke maar wel het liefkozende Bolleke, genoemd naar het typische bolvormige glas.

Voor de aankondiging van de officiële naamsverandering van ‘Bolleke De Koninck’ naar kortweg ‘Bolleke’ heeft de Stadsbrouwerij een limited edition trui ontworpen samen met KLEIR. Met de slogan ‘ZegtmorBolleke’ geeft De Koninck z’n fans hun zin.

De trui is verkrijgbaar in het bordeaux, een knipoog naar het amberkleurige bier. Eentje aankopen doe je in de shop van de brouwerij of op de webshop van KLEIR.