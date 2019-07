Boiler flatgebouw Hoboken sputtert: Twee mensen afgevoerd met CO-intoxicatie Jan Aelberts

23 juli 2019

23u17 12 Antwerpen Twee mensen zijn vannacht onwel geworden en naar het ziekenhuis afgevoerd nadat ze een te hoge dosis koolstofmonoxide hadden ingeademd. Oorzaak van de CO-intoxicatie was een defecte boiler in één van de flatgebouwen op de Henri Spaaklaan in Hoboken.

Nadat de twee met de MUG afgevoerd werden naar het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen controleerde de brandweer de overige woningen van het flatgebouw met huisnummer 3. “Tot en met de zesde verdieping hebben we metingen uitgevoerd", zegt Jasmien O, woordvoerder van de Antwerpse brandweer. “Nadat duidelijk was dat er voor de overige bewoners geen risico meer was, hebben we het flatgebouw weer vrijgegeven en kon iedereen terug naar huis. Hoe erg de twee getroffen bewoners eraan toe zijn, is nog niet duidelijk.”