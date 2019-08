Boezemvrienden openen nieuwe lunchzaak in de studentenbuurt CVDP

22 augustus 2019

19u40 3 Antwerpen De Antwerpse studentenbuurt heeft er sinds kort een nieuwe koffie- en lunchzaak bij op de Sint Jacobsmarkt. Maxime en Marc die al jaren beste vrienden zijn, grepen deze zomer hun kans om er samen hun eerste eigen zaak te starten.

Maxime Schellekens (26) en Marc Albert (35) leerden elkaar kennen op hun vorige werk bij een Antwerps hotel. “We zaten samen in het managementteam en werden zo goede vrienden. Sindsdien horen we elkaar bijna dagelijks en maken we ook samen verre reizen”, vertelt Maxime. Na lang gewerkt te hebben voor een baas wilden ze graag zelf een onderneming starten. Het pand van de vroegere Coffee College zagen ze als een ideale locatie voor hun nieuwe koffiezaak omdat er elke dag studenten passeren.

“We hebben de vorige zaak opgefrist met nieuwe kleuren en persoonlijker gemaakt”, vertelt Maxime. Tijdens de schilderwerken hielden ze een klein marktonderzoek om uit te zoeken wat studenten graag hebben. “We hingen een blad aan de muur met onze ideeën voor de menukaart en voorbijganger lieten ons weten wat ze ervan vonden.” De naam ‘District’ vonden Maxime en Marc passend voor hun zaak omdat de studentenbuurt een wijk op zich is in Antwerpen.

District is open sinds begin juli. “De zomermaanden waren rustig maar sinds augustus merk ik dat de buurt weer tot leven komt door de herexamens.” Maxime en Marc verkopen huisgemaakte quiche, cheesecake, brownies en limonade. Er staan ook belegde boterhammen met salade, croissants en andere lekkernijen op het menu. “We hopen dat we met een vriendelijke service en een toffe babbel een aantrekkelijke lunchplaats voor studenten kunnen worden.”