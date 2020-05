Boezemvriend krijgt vijftien maanden cel voor levering van overdosis xtc Patrick Lefelon

28 mei 2020

19u04 0 Antwerpen Boezemvriend Ronald P. (57) uit Rotterdam is veroordeeld tot 15 maanden cel voor het leveren van xtc-pillen aan zijn vriend Werner Ketels (51) uit Antwerpen. De invalide Werner stierf op kerstnacht na een overdosis xtc. Het was de eerste keer dat hij pillen slikte. Ronald P. wachtte vier uur lang voor hij de ambulance verwittigde.

De aanklager had vijftien maanden cel geëist tegen Ronald P. die sinds de feiten in de gevangenis zit. De rechter volgde die strafeis en oordeelde dat enkel het voorarrest effectief moet zijn. De man zit nu zes maanden vast. Hij mag dus eerstdaags de gevangenis verlaten.

Zijn advocaat Philippe Carsau had tijdens de pleidooien al gezegd dat Ronald P. in zijn cel kapot ging aan het schuldgevoel. Hij mocht al eerder vrijkomen als hij 5.000 euro borgsom betaalde. Maar dat geld had hij niet. Waarmee Carsau wilde zeggen dat Ronald P. geen crimineel is die drugs levert voor het geld. Hij wilde alleen zijn goede vriend Werner een dienst bewijzen.

Werner Ketels en de Rotterdammer Ronald P. waren dik bevriend geraakt door hun gezamenlijke hobby ‘sciencefiction.’ Alles wat met de wereld van fantasy te maken had, interesseerde hen. De mannen waren vaste bezoekers van de beurs FACTS waar fantasy-liefhebbers elkaar jaarlijks treffen in Flanders Expo.

De twee vijftigers brachten kerstavond 2019 door bij de moeder van Werner die in hetzelfde flatgebouw op de Rozemaai woont in Ekeren. Na de traditionele kalkoen zakten zij af naar het appartement van Werner om een sciencefictionfilm te kijken.

Enkele weken voordien had Werner laten verstaan dat hij die avond voor de eerste keer eens xtc wilde proberen. Hij wist dat zijn vriend Ronald al jarenlang gebruiker was. Voor Werner die aan suikerziekte en een spierziekte leed en verschillende medicamenten moest nemen, was drugsgebruik niet zonder risico. De avond zelf namen de mannen een eerste dosis mdma-poeder (dat poeder zit ook in xtc-pillen, red.) kort voor middernacht. Rond 4 uur slikten Ronald en Werner nog een xtc-pil maar dan ging het snel de verkeerde kant uit. Werner Ketels werd misselijk, viel uit zijn rolstoel en verloor het bewustzijn.

“Vier uur gewacht

Advocaat Jan De Man die de familie van Werner verdedigt: “Wanneer Werner onwel wordt, wacht Ronald P. vier uur, tot 8u06, om de hulpdiensten te bellen. Waarom? Wat heeft Ronald P. in tussentijd gedaan? Dat wil de familie weten. Zij had gehoopt hier tijdens het proces het antwoord uit de mond van Ronald P. te vernemen. Jammer genoeg blijft hij in zijn cel zitten.”

De familie herinnerde ook aan het symbolische tijdstip van de dood van Werner. Enkele uren voor zijn dood hadden Werner en Ronald j nog gezellig een lekkere kerstmaaltijd gegeten bij de moeder van Werner.

Advocaat De Man: “Kerstmis zal voor deze familie nooit nog een feestdag zijn.”