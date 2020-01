Boete van 1.260 voor dronken hardrijder: “Wielklem tot hij kan betalen” Jan Aelberts

13 januari 2020

14u35 4 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam van de regio West hield zaterdagnacht toezicht in de binnenstad om gevaarlijke bestuurders te klissen. In de Arenbergstraat werd een voertuig onderschept dat te snel reed. De bestuurder legde een positieve ademtest af.

Er werd een onmiddellijke inning van 1.260 euro opgelegd die de man niet meteen kon betalen. Zijn voertuig kreeg een wielklem tot de boete betaald wordt. In de Sint-Paulusstraat werd een zwalpend voertuig opgemerkt. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Tijdens de controle van de identiteitsdocumenten merkten de agenten ook wit poeder op. De man bleek onder invloed van cocaïne. Het rijbewijs werd ingetrokken, er werd een onmiddellijke inning van 578 euro opgelegd en er werd een proces-verbaal opgemaakt voor drugs in het verkeer. In de loop van de nacht werd ook nog een deelscooter opgemerkt in de Scheldestraat. Het voertuig zwalpte door de straat, de bestuurder bleek te veel gedronken te hebben. Hij en zijn passagier moesten hun weg te voet verder zetten. Tot slot werden ook nog acht foutparkeerders en één wildplasser beboet.