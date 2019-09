Boekhoudster steekt half miljoen parkeergeld in eigen zak Belga

04 september 2019

16u08 20 Antwerpen Het vroegere hoofd van de boekhouding bij parkeerbedrijf Apcoa Parking Belgium is woensdag voor de rechtbank verschenen omdat ze documenten in de boekhouding vervalst had en zo 543.702 euro naar privérekeningen had overgeschreven. Het openbaar ministerie vorderde twintig maanden cel, een boete en de verbeurdverklaring van het geld.

De 53-jarige vrouw uit Schelle, in haar vrije tijd voorzitter van de lokale sp.a-afdeling, beheerde sinds 2007 de boekhouding van het parkeerbedrijf en genoot veel vertrouwen bij de bedrijfsleiding. Begin 2016 ontdekte een medewerkster dat er iets niet klopte met de boekhouding. Een intern onderzoek bracht aan het licht dat de beklaagde minstens 400.000 euro naar privérekeningen had overgeschreven.

Toen ze daarmee geconfronteerd werd, bekende ze onmiddellijk: ze had het geld geschonken aan vrienden en familieleden die met financiële problemen kampten. Haar arbeidsovereenkomst werd daarop beëindigd en er volgde een klacht.

Enorme fraude

Na verder onderzoek bleek de omvang van de fraude nog groter. Tussen mei 2013 en december 2015 had ze 106 frauduleuze betalingen verricht, goed voor 543.702 euro in totaal. Toen de vrouw daarover in maart 2016 verhoord werd, veranderde ze het geweer van schouder.

Ze beweerde dat ze in opdracht van de algemeen directeur had gehandeld. Die wilde volgens haar zijn feestjes en reisjes uit de boekhouding weren, zodat het moederbedrijf in Duitsland in het ongewisse bleef. Haar aantijgingen werden onderzocht, maar uit niets bleek dat hij haar had aangestuurd of enig financieel voordeel had genoten. De man werd dan ook buiten vervolging gesteld.

Opschorting gevraagd

De verdediging betwistte niet dat er geld was weggemaakt en vroeg de rechtbank om een opschorting, zodat de beklaagde haar blanco strafblad kan behouden en terug werk kan vinden. Apcoa Parking Belgium stelde zich burgerlijke partij en eist een schadevergoeding. Vonnis op 2 oktober.

De boekhoudster was trouwens niet de enige die Apcoa schade heeft berokkend. Morgen buigt de raadkamer in Antwerpen zich over de vordering van het parket om de toenmalige technisch directeur van het parkeerbedrijf naar de rechtbank te verwijzen. Patrick R. zou 4,5 miljoen euro aan parkeergelden in eigen zak hebben gestoken. Beide zaken hebben echter niets met elkaar te maken.