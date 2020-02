Boekenwinkel Stad Leest verhuist naar nieuw pand: “Het wordt iets wat nog nooit gezien is in Antwerpen” ADA

19 februari 2020

16u10 0 Antwerpen De Antwerpse boekenwinkel Stad Leest verlaat de Steenhouwersvest 16 en trekt naar een gloednieuw pand in Oudaan 18. De grote opening staat gepland op 1 mei. “De huur kon niet verlengd worden dus moesten we een nieuw pand zoeken. De verhuis was niet gepland maar komt ons uiteindelijk erg goed uit”, vertelt eigenaar Wouter Cajot.

Negen jaar lang kon iedereen die van boeken houdt, in alle vormen en maten, terecht in de Steenhouwersvest bij Stad Leest. Op korte tijd slaagde de boekenwinkel erin een begrip te worden in Antwerpen. Nu is de boekenwinkel aan zijn laatste maanden bezig op die locatie want vanaf 1 mei opent Stad Leest in Oudaan 18.

“De huur van het huidige pand kon niet verlengd worden. Natuurlijk vonden we dat jammer maar uiteindelijk is dit goed uitgedraaid voor ons. Het nieuwe pand biedt ongelofelijk veel mogelijkheden. Veel wil ik er nog niet over vertellen maar de nieuwe Stad Leest wordt iets wat nog nooit gezien is in Antwerpen”, vertelt eigenaar Wouter Cajot geheimzinnig.

Véél groter, en dus meer aanbod

Wat hij wel al kwijt kan, is dat de nieuwe winkel 2,5 keer zo groot zal zijn dan het huidige Stad Leest. “Dat betekent ook dat ons aanbod groter zal worden. Meer literatuur en Engelse literatuur en we starten met een muziekassortiment. Liefhebbers van vinylplaten zullen vanaf nu ook bij ons terecht kunnen.” Maar de grootste verandering is misschien wel de komst van een horeca-gedeelte. “Eindelijk zullen de mensen ook bij ons terecht kunnen voor een kop koffie of een ander drankje. Dat zal gecombineerd worden met iets klein om te eten. Wat er precies op de kaart zal staan, zijn we nog aan het bekijken”, aldus Wouter.

Midden maart sluit Stad Leest de deuren in de Steenhouwersvest. Om de tijd tot de opening op 1 mei te overbruggen, opent er wel een pop-up winkel aan Oever 16.