Boekenwinkel Stad Leest vanaf dit weekend in nieuw pand in Oudaan: “Ruimer aanbod en extra activiteiten” Annelin Marien

03 juli 2020

11u52 3 Antwerpen Negen jaar lang was de Antwerpse boekenwinkel Stad Leest een begrip in de Steenhouwersvest, maar dit weekend verhuist de boekhandel van Wouter Cajot en Sofie Van der Ven naar een nieuw en groter pand aan de Oudaan. Vanaf zaterdag 4 juli kan je er terecht voor een nog ruimer aanbod en verschillende extra activiteiten.

Als het van Wouter en Sofie afhing, waren ze in de Steenhouwersvest gebleven, maar door vastgoedspeculatie moesten ze het pand verlaten. “De huur van dat pand kon niet verlengd worden. Natuurlijk vonden we dat jammer, maar uiteindelijk is dit goed uitgedraaid voor ons. Het nieuwe pand biedt ongelofelijk veel mogelijkheden”, aldus Wouter. Hun oog viel op een herenhuis uit 1880 aan de Oudaan, dat door Bruno Haenen Architecten grondig gerenoveerd werd.

Dubbel zo groot

Met een oppervlakte van bijna 500 vierkante meter is de nieuwe Stad Leest dubbel zo groot als de oude winkel. Dat vertaalt zich in de eerste plaats in een forse uitbreiding van het boekenassortiment en een nog grotere kaartencollectie. Maar ook muziekliefhebbers komen in de nieuwe Stad Leest aan hun trekken met een mooie selectie vinyl.

Daarnaast biedt het pand extra ruimte voor uiteenlopende activiteiten: van tentoonstellingen en boekpresentaties tot ontmoetingen met auteurs. Door het wegvallen van de Boekenbeurs belooft het alvast een druk najaar te worden voor Stad Leest: heel wat grote namen bevestigden hun komst naar de nieuwe winkel. Vanaf september zal er ook een horecazaak openen in het pand, waar boekenliefhebbers worden verwend met koffie, lunch en aperitief.