Boekenwinkel Stad Leest start met boekenlevering aan huis: “Voor 16u besteld, dezelfde avond nog bij jou” ADA

16 maart 2020

15u15 0 Antwerpen Komen de mensen niet meer buiten door het coronavirus, dan brengt boekenwinkel Stad Leest de boeken wel tot bij zijn klanten. De komende weken kan je je boek per fiets aan huis laten leveren. “Voor 16 uur besteld, diezelfde avond nog bij jou”, laat zaakvoerder Wouter weten. In tijden van corona moet je creatief zijn.

Nu het sociaal leven zowat helemaal plat ligt, hebben mensen heel wat tijd om dingen te doen waar ze anders nooit tijd voor hebben. Bijvoorbeeld een boek lezen. Een idee dat ook bij boekenwinkel Stad Leest is gaan spelen. Alleen wagen maar heel weinig mensen zich de straat op en dus komt zaakvoerder Wouter met een nieuwtje op de proppen: een boekenlevering aan huis.

“Wij hebben heel wat boeken op voorraad dus mensen kunnen ons eenvoudig contacteren via sociale media of door te bellen. Als we het boek hebben, dan leveren we het nog dezelfde dag. Als we het niet hebben, dan bestellen we het en wordt het aan huis geleverd”, vertelt Wouter. Voor wie niet goed weet welk boek te kiezen, is er ook advies op maat. “Samen met de koper kunnen we een ideaal boek vinden.”

“Druppel op hete plaat”

Een initiatief dat nodig was want de Antwerpse straten liggen er verlaten bij. “Ik heb al van veel collega’s gehoord dat het ook bij hen erg rustig is. Sommigen opperden of het wel zinvol is om open te blijven. We kunnen creatieve oplossingen bedenken zoals een leverdienst maar uiteindelijk is dat ook maar een druppel op een hete plaat”, aldus Wouter.

De levering per fiets gebeurt enkel voor wie binnen de Singel woont. Wie buiten de Singel woont kan ook een boek bestellen en dat wordt in een pakketje opgestuurd. Bestellen kan via Instagram, Facebook of door te bellen naar 03 233 08 80.